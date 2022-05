OL : Lyon attaque Caen pour une pépite belge

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a visiblement le regarde porté sur le Stade Malherbe De Caen, puisque Jean-Michel Aulas pourrait faire une offre pour Norman Bassette, l'avant-centre belge de 17 ans du club normand.

Il y a 48 heures, on apprenait l’intérêt très vif de l’OL pour Johann Lepenant, le milieu de terrain de Caen, convoité par de nombreux clubs, dont l’Atlético Madrid. Le joueur granvillais, qui sort d’une grosse saison avec Malherbe, semble d’accord avec Lyon, il ne reste plus aux deux clubs qu’à s’entendre sur le coût du transfert. Mais si l’on en croit Le Progrès, Olivier Pickeu et Vincent Ponsot devraient également évoquer le dossier Norman Bassette. Le jeune attaquant belge a largement contribué au beau parcours caennais cette année en Gambardella, puisque le SMC s’est incliné en finale contre Lyon, après un tir au but raté par…. Norman Bassette. Mais les scouts de l’OL connaissent toutes les qualités du joueur caennais et forcément un tel profil ne peut pas laisser indifférent un club qui n’a pas dans son académie un buteur de cette trempe, l'international U18 belge étant lui aussi dans le collimateur de nombreux gros clubs.

Lyon a vu que Caen savait sortir des pépites, rendez-vous au mercato

Sous contrat avec Caen jusqu'en 2025, Norman Bassette a fait flasher les dirigeants lyonnais lors de la récente finale de la Coupe de Gambardella au Stade de France comme le raconte le quotidien régional : « Au bout de dix minutes de la finale de Gambardella, tout l’aréopage lyonnais l’avait repéré. Il est encore jeune, mais ne laisse insensible. Son nom est coché ». Pour l'instant, il n'y a aucune négociation en cours concernant l'attaquant de 17 ans, mais du côté rhodanien on devrait passer à l'action durant le prochain mercato, même si pour l'instant Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot ont d'autres priorités à régler, dont celui de a signature de Johann Lepenant à l'Olympique Lyonnais.