OL : Lyon accusé d'avoir embobiné Tatarusanu au mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Cet été, l’Olympique Lyonnais a surpris de nombreux observateurs en s’attachant les services de Ciprian Tatarusanu, un gardien habitué au statut de n°1 depuis le début de sa carrière.

Et pour cause, ce rôle est sans conteste celui d’Anthony Lopes. Mais à l’époque, le Portugais était en négociations avec l’OL pour prolonger son contrat. Des discussions qui ont traîné, avant de finalement aboutir il y a quelques semaines. Mais depuis, les polémiques se sont multipliées avec le gardien roumain, lequel avait notamment indiqué que l’OL lui avait promis un rôle de titulaire. Pour Emmanuel Petit, il y a clairement embrouille. Et le consultant de RMC se demande même si Lyon ne s’est pas volontairement servi de Tatarusanu pour mettre la pression sur Lopes…

« Je me pose des questions sur la gestion du dossier Tatarusanu-Lopes à Lyon. Je me demande si quand Tatarusanu est parti de Nantes, on lui a fait des promesses que l’Olympique Lyonnais n’a pas tenu. A l’époque, on avait l’impression que Lopes était en instance de départ, qu’il était fâché avec ses dirigeants. Tatarusanu est arrivé dans ses pattes, c’était une façon pour la direction de mettre la pression à Lopes financièrement avec un concurrent. Est-ce que le problème initial n’est pas là ? Je me pose la question » a lancé l’ancien milieu défensif d’Arsenal. Une version des faits que Jean-Michel Aulas ne manquera évidemment pas de démentir. Mais qui ne peut être totalement écartée…