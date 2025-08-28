OL ‍: Lyon accepte de vendre Mikautadze

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Deuxième valeur marchande de l’effectif de l’Olympique Lyonnais, Georges Mikautadze est poussé vers la sortie en cette fin de mercato, alors que Villarreal, Burnley et un club saoudien sont sur les rangs.

Passé tout proche d’une relégation en L2 durant l’été, le club rhodanien n’a pas d’autre choix que de respecter les demandes économiques de la DNCG et de l’UEFA. Mais alors que Lyon a déjà vendu pour plus de 70 millions d’euros durant ce mercato d’été, avec notamment la récente vente de Saël Kumbedi à Wolfsburg, il manque encore 40 ME de ventes pour que Lyon passe ses prochains rendez-vous financiers sans encombre. Lors de toute la première partie du mercato, l’OL a tout fait pour céder Malick Fofana, mais malgré une seule offre de 45 ME d’Everton et des intérêts de plusieurs grands clubs européens comme le Bayern Munich, l’ailier belge a décidé de rester à l’OL.

Désormais, c’est donc vers Georges Mikautadze que les dirigeants de Lyon se tournent pour renflouer les caisses. Recruté pour 18,5 millions à Metz il y a un peu plus d’un an, l’international géorgien a la même envie que le Belge : il veut rester dans son club en prenant la place de Lacazette dans le cœur des supporters. Sauf qu’à quelques jours de la fermeture du marché des transferts, sa direction lui cherche quand même une porte de sortie.

Villarreal a rendez-vous avec l’OL pour Mikautadze

info @lequipe

Les dirigeants de l’OL ont des RDV ce soir et demain à Monaco, en marge du tirage au sort, pour essayer de vendre Georges Mikautadze. Avec Villarreal notamment, qui n’a pas encore fait d’offre… Mais un club saoudien pourrait tout rafler. https://t.co/0bUgk7dTNn — hugo (@hugoguillemet) August 28, 2025

Ce jeudi soir, L’Equipe annonce même que Lyon a prévu un rendez-vous avec Villarreal du côté de Monaco en marge du tirage au sort de la Ligue des Champions. En quête d’un remplaçant au Français Thierno Barry, vendu cet été à Everton pour 30 ME, le Sous-Marin Jaune n’avait discuté pour l’instant qu’avec les agents de Mikautadze. Mais dans les heures à venir, le leader de la Liga après deux journées va entrer en discussion avec les Gones. Si l’OL attend au moins une offre de 35 ME pour lâcher leur buteur, le club espagnol semble prêt à sortir le chéquier mais sans dépasser les bornes non plus. Car si le club de Marcelino, qui va retrouver la Ligue des Champions cette saison avec des matchs à disputer contre Manchester City ou la Juventus, est prêt à investir sur Mikautadze, il ne pourra rien faire face à Burnley ou un club saoudien encore secret.

D’après le quotidien sportif français, les deux autres clubs intéressés par Mikautadze peuvent répondre aux attentes de l’OL mais aussi du Géorgien en termes de salaire. Enfin si le numéro 69 a envie de partir, car « le dernier mot appartiendra à Mikautadze, qui rêve secrètement de finir meilleur buteur de Ligue 1 cette saison ». Et contrairement à l'époque Textor, aucun dirigeant ne l’obligera à faire ses valises s’il décide de rester à Lyon. Un dénouement espéré par les supporters de l’OL, qui refusent de voir partir l’un de leurs chouchous en fin de mercato, alors même que la cellule de recrutement a déjà travaillé sur la piste d’un remplaçant.