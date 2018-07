OL : Lyon a trouvé la solution miracle pour garder Rafael !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Avec l’arrivée de Léo Dubois et la présence dans l’effectif de Kenny Tete, Rafael semblait de trop à l’Olympique Lyonnais.

Un temps proche de rejoindre Besiktas, l’ancien défenseur de Manchester United est finalement toujours sous contrat dans la capitale des Gaules. Et à en croire les informations obtenues par Le Progrès, la tendance serait désormais à ce que le latéral lyonnais défende les couleurs de l’OL pour une saison supplémentaire. Et pour cause, Bruno Genesio aurait trouvé la solution miracle pour faire cohabiter tous ses défenseurs.

En effet, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais envisagerait de repositionner Rafael au poste de latéral gauche. Il serait ainsi la doublure de Ferland Mendy, bluffant l’an passé. Reste que pour ce plan soit définitivement validé, il faudra boucler le départ d’un certain Fernando Marçal, toujours sous contrat avec l’OL. Courtisé par le Stade Rennais, il ne sera pas retenu en cas de belle offre. Mais pour l’heure, le club breton n’est pas officiellement passé à l’offensive. C’est en tout cas une solution élaborée qui devrait convaincre les supporters de l’Olympique Lyonnais, attachés à Rafael, lequel a réalisé une saison 2017-2018 plus que correcte.