OL ‍: Lyon a six jours pour boucler un dernier départ

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’impressionnante vague de départs qui a touché l’OL cet été n’est peut-être pas terminée. Un transfert est toujours possible pour Mahamadou Diawara, convoité en Belgique, où le mercato n’est pas clos.

Très actif durant ce mercato avec une volonté assumée de dégraisser l’effectif et de récupérer le maximum d’argent, l’Olympique Lyonnais a finalisé une dernière vente d’envergure ce week-end. Georges Mikautadze s’est engagé en faveur de Villarreal pour plus de 30 millions d’euros bonus compris. Un départ qui ne devrait toutefois pas être le dernier de l’intersaison dans la capitale des Gaules. Et pour cause, le marché des transferts est encore ouvert dans plusieurs pays. C’est par exemple le cas en Arabie Saoudite, où Al-Hilal courtise le gardien Mathieu Patouillet. En Belgique aussi, il y a encore la possibilité de recruter. C’est là-bas que pourrait atterrir Mahamadou Diawara.

🇫🇷🦁 Malgré la vente de Senne Lammens, le Royal Antwerp FC n’a jamais validé le deal de Mahamadou Diawara… qui part chercher bonheur ailleurs! ❌ #OL https://t.co/IoauRtwQZG pic.twitter.com/FHeNzCeeKp — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) September 1, 2025

Dans son édition du jour, Le Progrès confirme que le jeune milieu de terrain formé au Paris Saint-Germain ne rejoindra pas le Royal Antwerp, malgré des négociations menées depuis plusieurs jours avec le club belge. Cet échec ne signifie pas pour autant que Diawara ne signera pas en Belgique puisque d’autres clubs seraient intéressés. Reste maintenant à voir combien l’Olympique Lyonnais réclamera pour un potentiel transfert de son joueur de 19 ans, sous contrat jusqu’en 2028 et valorisé à hauteur de 2 millions d’euros par Transfermarkt. Son départ est en tout cas souhaité par toutes les parties alors que l’OL est déjà bien armé au milieu de terrain avec Mangala, Morton, Tessmann, Tolisso, Merah ou encore Sulc. Une concurrence qui risque d’être fatale à Diawara s’il venait à rester, même si l’Europa League devrait permettre à Paulo Fonseca de faire tourner son effectif. Pas suffisamment à priori pour faire une place à l’ancien Parisien, clairement indésirable aux yeux de son entraîneur portugais.