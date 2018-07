OL : Lyon a repéré un bon plan en L2 pour sa défense

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Le Havre.

En quête d’un renfort en défense centrale cet été, l’Olympique Lyonnais semble avoir jeté son dévolu sur Yerry Mina. Et même si la piste du colosse colombien n’aboutissait pas, le club rhodanien rechercherait sans doute à s’attacher les services d’un joueur de calibre international. Cela n’empêche pas la cellule de recrutement de l’OL de s’activer pour dénicher des pépites, notamment à ce poste tant convoité de défenseur central.

Ainsi, à en croire les informations de Manu Lonjon, l’OL s’intéresse à Harold Moukoudi. En fin de contrat dans un an, le défenseur central du Havre a d’ores et déjà exprimé son désir de partir via son agent, qui s’était fendu d’un tweet surprenant il y a quelques jours. « À la demande de mon client, Harold Moukoudi, actuellement au HAC et qui veut faire savoir qu’il souhaite partir, je vous informe qu’il pourrait partir au FC Séville qui a fait une offre au club normand » avait-il indiqué. Mais entretemps, le club andalou a recruté Joris Gnagnon en provenance de Rennes. Ce qui laisse la porte ouverte à l’OL dans le dossier Harold Moukoudi…