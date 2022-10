OL : Lyon à la dérive, Jean-Michel Aulas innocenté !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Les temps sont durs à l’OL ces derniers mois entre des résultats sportifs décevants et une vente du club qui traîne en longueur.

Dixième de Ligue 1 avec seulement 14 points en 11 matchs, l’Olympique Lyonnais réalise un début de saison décevant. Les résultats du club rhodanien ont déjà coûté sa place à Peter Bosz, remercié il y a deux semaines par Jean-Michel Aulas, qui a misé sur Laurent Blanc pour lui succéder. Mais globalement, les choix du président de l’OL ne font plus l’unanimité depuis quelques temps. En effet, Jean-Michel Aulas a parfois l’air dépassé ou tout du moins davantage dans la réaction que dans l’action. Un constat partagé par Sidney Govou sur l’antenne de RMC, même si pour l’ex-attaquant de Lyon et de l’Equipe de France, c’est avant tout l’entourage de Jean-Michel Aulas qui n’est plus à la hauteur en comparaison des grandes heures lyonnaises au début des années 2000.

Sidney Govou vole au secours de Jean-Michel Aulas

⁦@OL⁩ Quand une académie permet aux meilleurs de devenir le plus grand c’est que les valeurs sont fortes et intégrées …Merci Karim d’être ce que tu es un homme bien merci Florentino de lui avoir permis de devenir le plus grand ❤️💙🙏👍 pic.twitter.com/lnqwEh9EJe — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) October 17, 2022

« Le club était beaucoup dans l’anticipation à mon époque, aujourd’hui, il est dans la réaction. Et malheureusement, dans la réaction, tu prends rarement les bonnes décisions. Aulas, c’est un grand président. Mais comme tout président, c’est un humain, il a le droit de se tromper. Après, quand on est à cette place, qu’on a un tel pouvoir, c’est aussi très compliqué d’avouer s’être trompé. Et je pense qu’à une époque, il avait autour de lui des gens qui étaient capables de le lui dire. Bernard Lacombe ? Oui mais pas seulement… Est-ce que Vincent Ponsot peut-être aujourd’hui celui qui dit à Aulas quand il se trompe ? Non » a jugé Sidney Govou, pour qui Jean-Michel Aulas n’est pas forcément celui qui est à le plus incriminer. En revanche, il y a beaucoup à dire et à redire sur ceux qui entourent aujourd’hui le patron de l’OL selon le consultant de Canal +.