OL ‍: Lyon a insulté Brest et s'excuse

L’OL est à fond sur Pierre Lees-Melou et a déjà soumis deux offres à Brest. Les positions des deux clubs se rapprochent après un moment de tension en raison du faible montant jusqu’ici proposé par Lyon.

Bien décidé à compenser les départs avec un recrutement malin et à moindre coût, l’Olympique Lyonnais a tenté un coup de poker auprès du Stade Brestois pour s’offrir Pierre Lees-Melou à prix cassé. Les Gones ont d’abord offert 3 millions d’euros puis 3,5 millions d’euros au SB29 pour l’ancien joueur de l’OGC Nice, priorité de Paulo Fonseca au milieu de terrain. Des offres jugées ridicules par le board brestois, qui a offert un bon de sortie à Pierre Lees-Melou mais qui n’entend pas le brader pour autant. Les négociations se poursuivent et ont à présent de bonnes chances d’aboutir, comme indiqué par ailleurs, car l’OL a bien compris qu’il allait falloir arrêter de jouer avec Brest pour espérer boucler l’opération. On parle désormais d’un transfert dont le montant sera compris entre 7 et 9 millions d’euros, soit plus du double par rapport aux premières offres lyonnaises.

Lees-Melou à l'OL, les coulisses des négociations

OL : Lees-Melou se rapproche soudainement de Lyon https://t.co/CmynpacDw9 — Foot01.com (@Foot01_com) July 28, 2025

Il semblerait que l’état-major rhodanien ait saisi le message après le coup de gueule du Stade Brestois comme le rapporte l’insider Mohamed Toubache-Ter. « C’est 6 ME, ça atteindra 7 ME avec des bonus loin d’être atteignables. Le board lyonnais a présenté ses excuses pour ses 2 premières offres irrespectueuses. Le climat est très serein et ça se passe bien entre les 2 clubs. Brest va faire une contre proposition » a publié sur son compte X le spécialiste du mercato, qui confirme que l’OL est enfin devenu sérieux avec des offres plus en adéquation avec ce que Brest attend pour Pierre Lees-Melou, ce qui va logiquement faciliter les choses pour finaliser le dossier. Une bonne nouvelle pour Paulo Fonseca, qui attend le joueur de 32 ans avec impatience alors que le coach portugais a perdu Thiago Almada, Rayan Cherki ou encore Jordan Veretout au milieu de terrain depuis le début du mercato.