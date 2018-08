OL : Lyon à huis clos pour son premier match de Ligue des champions !

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

L'UEFA n'a pas pris à la légère les incidents intervenus en mars lors de la réception du CSKA Moscou par l'Olympique Lyonnais en Europa League, une rencontre qui s'était soldée par l'élimination de OL mais également par de gros soucis avec quelques supporters de l'OL. Sous la menace d'une interdiction de participation à une Coupe d'Europe, consécutivement à d'autres incidents la saison précédente, le club de Jean-Michel Aulas s'en tire finalement avec deux matches à huis-clos, dont un avec sursis, pour l'édition 2018-2019 de la Ligue des champions.

Autrement dit, l'Olympique Lyonnais jouera son premier match de C1 devant des tribunes vides, ce qui est forcément un gros désavantage...notamment sur le plan financier, puisque les recettes de la billetterie seront nulles pour cette rencontre. Cependant, selon L'Equipe, l'OL a d'ores et déjà prévu de faire appel de cette sanction de la commission de discipline de l'UEFA et semble prêt à aller jusqu'au Tribunal Arbitral du Sport pour obtenir gain de cause et l'annulation de cette punition.