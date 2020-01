OL : Lyon a besoin de cash, Dembélé peut partir !

Dans : OL.

Depuis le début du mercato, Jean-Michel Aulas est très ferme concernant l’avenir de Moussa Dembélé, convoité par de nombreux clubs anglais cet hiver.

« Concernant Moussa Dembélé, je l’ai déjà précisé, il ne partira pas » lâchait notamment le président de l’Olympique Lyonnais après la qualification des Gones pour la finale de la Coupe de la Ligue, mardi soir. Oui mais voilà, il semblerait que Manchester United, qui doit recruter un avant-centre en urgence pour compenser la blessure de Marcus Rashford, ait relancé le dossier. Et l’OL, qui a recruté Toko-Ekambi pour cet hiver et Kadewere pour l’hiver prochain, pourrait cette fois ouvrir la porte à un départ de son meilleur buteur selon Foot Mercato.

Le média indique qu’une source interne au club lui a récemment expliqué que l’OL cherchait à obtenir des liquidités, ce qui signifie que toute offre officielle pour Moussa Dembélé sera attentivement étudiée par le board lyonnais. Comme précisé par ailleurs, Manchester United est sur les rangs. Mais en parallèle, Gérard Houllier est en contact avec Chelsea, qui recherche également un avant-centre pour concurrencer Tammy Abraham, lequel s’est en plus blessé ce week-end. Décidément, ce mercato hivernal est totalement fou à l’Olympique Lyonnais et visiblement, cela ne va pas se calmer dans la dernière ligne droite. Du côté des supporters, nul doute qu’un départ de Moussa Dembélé serait vu comme un énorme manque d’ambition de la part de Jean-Michel Aulas et de Juninho…