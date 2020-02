OL : Lyon 7e de L1, c'est inacceptable pour Rudi Garcia !

Dans : OL.

A 48 heures de la réception de la Juventus en Ligue des Champions, Rudi Garcia a évoqué les résultats de son équipe. Et l'entraîneur de Lyon est évidemment très déçu.

Après la 26e journée de Ligue 1, et sa victoire à Metz, l’Olympique Lyonnais occupe la 7e place du classement à 28 points du PSG, 15 de l’OM et 7 du podium. Pas de quoi pavoiser pour le club de Jean-Michel Aulas qui a, et de loin, le deuxième budget de notre championnat. Un critère cher au patron de l’OL. Conscient que cette position n’est pas à la hauteur des attentes, d’autant plus que Lyon a largement investi lors du mercato d’été, mais aussi en janvier, Rudi Garcia estime que ses joueurs ne doivent pas s’économiser. Se servant de ce qu’il avait vécu à Marseille, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais exige de son équipe qu’elle ne calcule plus.

Rudi Garcia le sait, la tentation pourrait être grande pour Anthony Lopes et ses coéquipiers de zapper certains matchs. Mais, dans un entretien accordé à France-Football, le coach de l’OL refuse d’envisager cela. « Le classement de Lyon ? Ce n'est pas acceptable. Ce classement n'est pas en rapport avec les ambitions du club. Quand on a un tel retard, on ne peut revenir qu'avec de la constance et de la régularité. Les joueurs le savent. Mais il ne faut plus traîner en route. Des grosses échéances nous attendent avec deux confrontations contre la Juventus et deux contre Paris qui vont réclamer de l'énergie. C'est l'équation qu'on va devoir résoudre (...). La seule chose à faire, c'est de tout jouer à fond. L'année où on va en finale de la Ligue Europa avec l'OM, on avait tout joué à fond », rappelle l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, qui souhaite que chaque rencontre soit considérée comme une finale. A commencer par les trois prochaines contre la Juventus, l’ASSE et le PSG.