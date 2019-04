OL : Lyon 3e au soir de la 38e journée, il a un énorme doute

Dans : OL, Ligue 1.

Après trois défaites de rang, l’Olympique Lyonnais a renoué avec la victoire vendredi au Groupama Stadium contre Angers. Un match où beaucoup de choses positives sont à retenir du côté de Bruno Genesio. Néanmoins, l’enflammade est interdite, alors que Saint-Etienne et Marseille sont toujours à l’affût du moindre faux-pas des Gones. Et selon Nicolas Puydebois, il n’est d’ailleurs pas certain du tout que l’OL parvienne à résister aux assauts de ses deux meilleurs ennemis en Ligue 1.

« C’est un succès essentiel pour remettre l’équipe sur de bons rails et continuer d’espérer garder cette troisième place. On n’a pas de certitudes avec cette équipe. Bruno Genesio a mis les cadres de l’équipe devant leurs responsabilités. Lyon a été bien meilleur que lors de nos dernières sorties. Il aurait pu gagner ce match plus largement. Mais il s’est encore fait peur en fin de match. Cela résume parfaitement la saison de l’OL. Il va falloir encore cravacher. Cela risque d’être serré jusqu’à la fin. Quand votre meilleur joueur de la saison fait une erreur individuelle, c’est peut-être aussi que l’équipe manque de sérénité. La fébrilité ambiante a même déteint sur notre meilleur joueur » a confié le consultant du site Olympique-et-Lyonnais, qui s’imagine déjà trembler jusqu’à l’ultime journée.