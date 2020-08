OL : Luis Gustavo à 3 ME d’un transfert à Lyon ?

Dans : OL.

Eblouissant en Ligue des Champions, le trio composé de Caqueret, Aouar et Bruno Guimaraes pourrait voir débarquer un concurrent de taille cet été au mercato.

Et pour cause, il y a de fortes chances que l’Olympique Lyonnais recrute un milieu de terrain supplémentaire afin d’étoffer son effectif. Car malgré les belles prestations de l’OL depuis la reprise des compétitions, il ne faut pas oublier que Lucas Tousart a officiellement rejoint le Hertha Berlin. Il sera donc nécessaire, et encore plus dans le cas d’une qualification miraculeuse en coupe d’Europe, de recruter un milieu défensif dans les semaines à venir. Dans cette optique, Juninho persiste et signe avec la piste de son compatriote de Fenerbahçe, Luiz Gustavo.

Selon les informations obtenues par TrtSport, l’Olympique Lyonnais a transmis une première proposition au club truc afin d’obtenir le renfort de Luiz Gustavo. Cette proposition s’élèverait à 7 ME, une somme jugée insuffisante par la direction de Fenerbahçe, qui réclame 10 ME cash pour libérer l’ancien taulier d’un certain Rudi Garcia à Marseille. Reste néanmoins plusieurs problèmes à régler afin de boucler la venue de Luiz Gustavo sur les bords du Rhône. Le premier, c’est son salaire colossal, estimé à plus de 400.000 euros par mois, et qui en ferait le joueur le mieux payé de l’OL devant le capitaine Memphis Depay. Le second concerne les relations entre le joueur et Rudi Garcia, loin d’être au beau fixe au moment de leur séparation à Marseille. Notamment car le tacticien français avait pris la mauvaise habitude de faire jouer Luiz Gustavo en défense centrale afin de boucher les trous. Luiz Gustavo est donc encore loin de Lyon mais l’intérêt de Juninho à son égard ne cesse de se confirmer…