OL : Luis Fernandez demande aux haters de lâcher Sylvinho

Dans l'ombre depuis que Jean-Michel Aulas a décidé de faire venir le duo Juninho-Sylvinho à l'Olympique Lyonnais, ceux qui étaient des fervents défenseurs de Bruno Genesio, et notamment des consultants, n'ont pas traîné à sortir du bois suite aux très mauvaises prestations de l'OL version Sylvinho lors des matches de préparation. Répondant ce mercredi au Progrès, Luis Fernandez estime qu'il est totalement surréaliste de critiquer le nouvel entraîneur lyonnais sans même que la compétition ne soit commencée. Pour l'ancien joueur et entraîneur du PSG, les matches de préparation ne sont que des tests et ne doivent donc pas prendre une telle importance.

« Les matches de préparation ne veulent rien dire du tout. On peut être invaincu et mal commencer le championnat. Et là, on s’interroge. J’ai connu des préparations difficiles. Ça ne veut rien dire. Sylvinho est nouveau à l’OL, il met sa patte. C’est une nouvelle formule. Il y a des nouveaux joueurs, un système à mettre en place. Il pense à la partie physique, il gère la projection mentale, la mise en confiance des joueurs, c’est de la prépa (...) Le joueur n’est pas focalisé sur la gagne. Et l’entraîneur lui, pense avant tout à la partie physique et tactique. Alors qu’est-ce qu’il vaut mieux ? Tout gagner en juillet et tout perdre en août en L1, à choisir ? », interroge Luis Fernandez, histoire de ramener un peu de sérénité autour de l'Olympique Lyonnais et de Sylvinho.