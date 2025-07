OL ‍: Lucas Perri vide son casier et quitte Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Symbole à lui seul de la gestion de John Textor, Lucas Perri s'apprête à quitter l'Olympique Lyonnais. Le gardien de but aurait donné son accord à un club.

Dans le cadre des transactions entre les clubs de la planète Eagle Football, John Textor avait fait venir Lucas Perri de Botafogo, le gardien de but brésilien chassant ainsi Anthony Lopes de l'OL. Mais, moins de deux ans plus tard, le portier sud-américain va quitter le club rhodanien, alors que Textor a lui été contraint par la DNCG de s'éloigner de l'Olympique Lyonnais. A moins d'une semaine du passage de Lyon en appel, Michele Kang sait qu'elle sera attendue sur le plan financier et qu'elle devra mettre de l'argent dans les caisses. Pour cela, la vente de plusieurs joueurs est la solution la plus aisée. Et c'est dans ce cadre que Lucas Perri devrait rapidement quitter l'Olympique Lyonnais pour s'engager avec Galatasaray. C'est ce qu'annonce ce samedi un journaliste turc très bien renseigné et qui affirme que le dossier est presque bouclé, avec l'accord du gardien de but.

Lucas Perri dit oui à Galatasaray

Lucas Perri, Galatasaray'a yeşil ışık yaktı, 'Ben gelirim' dedi. Lyon'la da Galatasaray, bonsevis konusunda orta yolu buldu. Ancak Başkan Dursun Özbek henüz Perri transferini onaylamadı. (Burhan Can Terzi) pic.twitter.com/m8yyoAcaoU — Forza Cimbom (@forzacimbomtr) July 5, 2025

Burhan Can Terzi, journaliste et patron de Sportcell Medya, n'a plus aucun doute sur la signature imminente de Lucas Perri avec Galatasaray. « Lucas Perri a donné son feu vert à Galatasaray et a déclaré : « Je viendrai. » Galatasaray et Lyon ont également trouvé un terrain d'entente concernant l'indemnité de transfert. Cependant, le président Dursun Özbek doit encore approuver le transfert de Perri », précise notre confrère, qui ne révèle pas le montant du transfert du gardien de but brésilien de l'Olympique Lyonnais. Il faut également se demander si la totalité du montant de cette opération ira dans les caisses du club rhodanien, ou bien si une partie prendra la destination des caisses de Botafogo. Avec John Textor, et ses montages financiers douteux, on ne serait plus étonné de rien.