OL ‍: Lucas Perri vendu d'urgence avant la DNCG

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Dans une situation financière délicate, l’OL va de nouveau se présenter face à la DNCG le 10 juillet prochain. Pour sauver sa place en Ligue 1, le club rhodanien pourrait boucler dans l’urgence le départ de Lucas Perri.

Après un premier passage devant la DNCG fin juin, l’Olympique Lyonnais passe de nouveau face au gendarme financier du football français ce jeudi 10 juillet. Un rendez-vous crucial pour l’avenir des Gones, qui se déroulera cette fois sans John Textor, lequel a été écarté au profit de Michele Kang, nouvelle patronne de l’OL. Comme indiqué par ailleurs, la DNCG réclame 100 millions d’euros plus 100 millions d’euros supplémentaires garantis pour la saison prochaine, afin de maintenir le club rhodanien en Ligue 1.

OL : Inquiétantes découvertes dans les comptes de Lyon ! https://t.co/MoIRKuX9Rn — Foot01.com (@Foot01_com) July 7, 2025

Pour parvenir à réunir cette somme, Michele Kang pourrait rapidement acter un nouveau départ au sein de l’effectif après celui de Rayan Cherki à Manchester City pour 42,5 millions d’euros bonus compris. Selon les informations de L’Equipe, c’est Lucas Perri qui pourrait être le prochain sur la liste. Sous contrat jusqu’en 2028, le gardien brésilien passé par Botafogo a de grandes chances être vendu dans l’urgence contre 23 millions d’euros « dans les prochains jours » en Premier League. Un transfert qui donnera un peu d’air aux finances de l’OL même s’il ne suffira pas à lui tout seul à satisfaire les exigences de la DNCG.

Lucas Perri vendu avant le passage devant la DNCG ?

Reste maintenant à conclure un accord le plus rapidement possible avec les clubs intéressés. En Angleterre, Leeds et Sunderland apparaissent à ce jour comme les courtisans les plus sérieux de Lucas Perri, également convoité en Turquie et en Italie par des clubs qui offrent toutefois moins de garanties financières que les Anglais. On se dirige donc, sauf surprise ou improbable revirement de situation, vers un départ précipité en Premier League pour Lucas Perri, probablement avant la date fatidique du 10 juillet. Une bonne nouvelle sur le plan économique mais un coup dur de plus sportivement pour Paulo Fonseca, après avoir perdu Rayan Cherki et alors que les départs de Malick Fofana et de Georges Mikautadze sont eux aussi à l’ordre du jour.