OL : Lucas Paqueta terrifie Lens, l'aveu cash des Sang et Or !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Samedi soir, la Ligue 1 nous offre un joli choc avec le déplacement de Lens sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais. Un match pour lequel les Nordistes devront se méfier de l'intenable brésilien de l'OL, Lucas Paqueta…

Et pour cause, le milieu de terrain brésilien est sans aucun doute l’homme en forme de l’Olympique Lyonnais. Eblouissant depuis le début de la saison, Lucas Paqueta s’est imposé de l’avis majoritaire des observateurs comme le meilleur joueur de Ligue 1 pour le moment. De quoi faire peur à toutes les équipes, y compris à Lens, solide dauphin du PSG en ce début de saison. En conférence de presse avant le déplacement des Sang et Or sur la pelouse du Groupama Stadium, l’entraîneur lensois Franck Haise a confirmé que son équipe allait devoir surveiller Lucas Paqueta comme le lait sur le feu. Conscient que le Brésilien est capable de tout dans les 30 derniers mètres, le coach de Lens estime néanmoins que l’OL a d’autres arguments à faire valoir, ce qui rend cette équipe lyonnaise difficile à contrer.

Franck Haise met en garde ses joueurs contre Paqueta

« Ce qui est sûr c’est que si on laisse beaucoup de latitude et de liberté à Paqueta, notamment dans les 30 derniers mètres, on s’exposera à des problèmes. Je n’ai pas besoin d’en parler aux joueurs, même si on en parlera. C’est un joueur excellent. Si on se focalise uniquement sur Paqueta, il y a d’autres joueurs autour à qui il ne faut pas laisser beaucoup de place non plus. C’est souvent collectif même s’il y a des particularités de joueurs qui ont des points extrêmement forts sur lesquels il faut être attentif. Il y a beaucoup de joueurs avec beaucoup de qualités » a prévenu Franck Haise avant de s’attarder sur les objectifs de Lens en Ligue 1 cette saison. « On va se bagarrer toute la saison, ça c’est sûr. Pour quelle place, je ne sais pas, mais on va se bagarrer toute la saison pour faire des bons matchs qui ressemblent à notre ADN, pour la place de 3, 5, 8, 12, je ne sais pas. Après 11 journées, on est derrière le PSG avec beaucoup d’équipes en peu de points ». Un discours ambitieux avant de défier un adversaire qui doit vite remonter au classement. Cela augure d’un beau choc entre l’OL et Lens samedi à 21 heures au Groupama Stadium.