OL : Lucas Paqueta fait une promesse XXL à Lyon

Homme fort du système de Rudi Garcia, Lucas Paqueta a dit tout le bien qu'il pensait de l'Olympique Lyonnais et confirmé son désir de s'installer à l'OL.

Lors du dernier mercato estival, l'Olympique Lyonnais frappait un gros coup en enrôlant Lucas Paqueta pour environ 25 millions d'euros. Arrivé à l'AC Milan deux ans plus tôt avec l'étiquette de futur crack, l'ancien joueur de Flamengo n'a pas réussi à confirmer en Serie A. Ce flop en Italie n'a pourtant pas échaudé Juninho qui a tout fait pour le recruter à Lyon. Grand bien lui en a pris puisqu'avec l'OL, le milieu de 23 ans fait partie des meilleurs joueurs à son poste en Ligue 1. Au cours d'une longue interview accordée à l'Equipe, le Brésilien a insisté sur la relation de confiance qu'il entretient avec son directeur sportif, sans qui il ne serait jamais venu dans le Rhône.

« Lui a d'abord été très sincère avec moi quand il m'a appelé : il savait la période que je traversais à Milan. Mais surtout, il me connaissait avant Milan. Il savait exactement qui j'étais. Il savait que je pouvais redevenir ce joueur comme à Flamengo, un guerrier qui se bat pour l'équipe. Aujourd'hui, quand je joue, je veux récompenser Juninho de la confiance qu'il a placée en moi. Je suis très heureux ici et je compte bien m'inscrire dans la durée. Ici, je suis redevenu qui je suis vraiment et j'ai retrouvé ma confiance. Je veux faire un grand championnat et je veux surtout porter ce maillot de l'OL en Ligue des champions. Avec des supporters : j'ai vraiment hâte de les découvrir dans le stade et de communier avec eux » a notamment déclaré le milieu de terrain. Cette saison, les performances XXL de Lucas Paqueta (et de ses coéquipiers) permettent à Lyon de se mêler à la lutte pour le titre. Pour continuer à rêver, les Gones devront ramener un résultat positif du Vélodrome ce dimanche soir.