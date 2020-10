OL : Lucas Paqueta, c'est déjà une excellente surprise à Lyon

Dans : OL.

Titulaire dimanche contre Strasbourg, Lucas Paqueta a déjà montré de belles choses sous le maillot de l'Olympique Lyonnais. Rudi Garcia avoue avoir été épaté par son joueur.

Arrivé à l’Olympique Lyonnais le 30 septembre dernier moyennant un chèque de 20ME pour l’AC Milan, Lucas Paqueta n’a pas traîné à se faire une place dans l’effectif de Rudi Garcia puisque le joueur brésilien était titulaire dimanche à Strasbourg, ne cédant sa place à Diomandé que dans les ultimes minutes de la rencontre. Et c’est une évidence, Lucas Paqueta a fait le boulot, l’ancien joueur milanais étant par exemple noté 6 ce lundi par L’Equipe. Du côté de l’entraîneur de l’OL on ne masquait pas une grosse satisfaction de voir le milieu de terrain brésilien trouver aussi rapidement ses marques à Lyon, et surtout physiquement, Lucas Paqueta étant déjà au point.

Rudi Garcia admet qu’il a été surpris de pouvoir compter sur son renfort aussi longtemps. « Lucas Paqueta a joué côté droit, c’est un vrai joueur de ballon. Il est plus axial. Mais quand on fait un premier match et que l’on gagne c’est toujours une bonne satisfaction. Il arrive et il m’a même étonné, il est allé assez loin dans le match, je pensais qu’il coincerait un peu plus tôt », a confié, après la victoire lyonnaise à Strasbourg, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, qui dispose d’un atout de plus pour réussir le challenge imposé par Jean-Michel Aulas, à savoir finir sur le podium de la Ligue 1 en fin de saison. Avec un Lucas Paqueta à son meilleur niveau, l'OL peut vraiment y croire.