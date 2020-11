OL : Lopes taille la concurrence, la France a besoin de Lyon

Dans : OL.

En grande difficulté cette saison en Europe, les représentants de Ligue 1 font chuter l’indice UEFA de la France. Une mauvaise nouvelle pour l’Olympique Lyonnais et son gardien Anthony Lopes qui en veut aux équipes concernées.

Cette semaine encore, les clubs français n’ont pas été en réussite sur la scène européenne. Les pensionnaires de Ligue 1 totalisent quatre nouvelles défaites et n’ont sauvé l’honneur qu’avec la victoire du LOSC à Milan (0-3) jeudi en Europa League. Insuffisant pour éviter la chute de l’indice UEFA de la France, pour le plus grand regret de l'Olympique Lyonnais qui assiste impuissant à ce fiasco dont il pourrait bien subir les conséquences à l’avenir. C’est pourquoi le gardien Anthony Lopes s’est permis de remettre en question l’implication du Paris Saint-Germain, de l’Olympique de Marseille, du Stade Rennais et de l’OGC Nice en conférence de presse.

« Nous ça nous manque, je pense que pour l’indice UEFA français, Lyon manque, a osé l’international portugais. Nous on s'est toujours mis dans la tête que quand on a la chance d'en disputer, on joue les coupes d'Europe à 200%. Je ne dis pas qu'ils ne la jouent pas à 200%, c'est difficile à dire. Mais on se met en difficulté dans le championnat français. On aimerait que les clubs prennent le maximum de points possible. Mais attention, il y a bien sûr des équipes de très bonne qualité en face. Mais c'est vrai que ça manque un peu au niveau de l'indice UEFA. » Une déclaration osée de la part de Lopes, qui semble oublier que l’OL ne doit son absence en Coupe d’Europe qu’à son mauvais début de saison l’année dernière.