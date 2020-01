OL : Lopes enrage, il a fait l’erreur de sa vie contre l’OM

Dans : OL.

En dépit de son excellent niveau et de ses performances de haut vol depuis plusieurs années, Anthony Lopes ne jouit pas d’une belle réputation auprès des suiveurs de la Ligue 1.

Si l’on excepte le jugement des supporters de l’Olympique Lyonnais, le gardien portugais est vu comme un joueur impulsif, dont le caractère peut parfois entraîner des situations explosives. Ce ne sont pas les supporters de Marseille qui vont dire le contraire, eux qui ont vu Anthony Lopes frapper un membre du staff phocéen lors du match entre l’OL et l’OM en mars 2018 au Stade Vélodrome. Interrogé par RMC, l’ancien capitaine des Gones est revenu sur cet incident et sur ce geste déplacé, qu’il considère sans aucun doute comme la plus grosse erreur de sa riche carrière.

« Je pense que oui, c’est peut-être le seul regret en carrière, mais j’ai fait ce geste. Je ne peux que l’assumer, je n’ai pas d’autre choix. J’ai fait cette énorme connerie, on va dire ça. Surtout que ce jour-là, j’avais le brassard de capitaine autour du bras. C’était à moi de montrer l’exemple. A un moment donné, j’ai pris un coup mal placé que j’ai rendu. Et la seule chose que l’on a vu, c’est mon gant bien fluo » a indiqué Anthony Lopes, lequel n’avait pas été raté par la commission de discipline de la LFP après cet incident puisqu’il avait écopé d’une lourde sanction avec cinq matchs de suspension. Un geste regrettable qui a visiblement servi de leçon à Anthony Lopes car depuis plusieurs mois maintenant, le comportement du champion d’Europe avec le Portugal en 2016 est tout simplement irréprochable. Pour le plus grand bonheur des supporters de l’OL, lesquels ont toujours défendu leur gardien malgré les critiques que ce dernier a essuyés ces dernières années.