OL : London calling, tournure folle pour le dossier Fékir !

Concentré sur la Coupe du monde avec les matchs couperets qui vont arriver, Nabil Fékir ne donnera aucune indication sur son avenir dans les prochains jours.

Toujours joueur de l’Olympique Lyonnais, l’international français a bien vu que son président multipliait les déclarations pour rappeler qu’il était prêt à tout refuser pour conserver son capitaine. Néanmoins, il y a deux semaines, son transfert à Liverpool était quasiment acquis… De quoi aiguiser l’appétit de plusieurs clubs européens, puisque le Real Madrid ou le FC Barcelone ont été récemment cités.

Mais selon Le Progrès, deux nouveaux clubs sont récemment entrés dans la danse. Il s’agit des voisins londoniens de Tottenham et Chelsea, bien décidés à tenter leur chance dans ce dossier loin d’être fermé. De quoi laisser entrevoir une bataille de très haut niveau, tant et si bien que les 70 ME demandés pour laisser filer Nabil Fékir pourraient bien être atteints. Néanmoins, malgré son prestige, Chelsea aura du mal à convaincre le gaucher, en raison de l’absence d’entraineur, pour le moment, mais aussi de la non-qualification du club pour la prochaine Ligue des Champions.