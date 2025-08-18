OL ‍: Liverpool va bondir sur Malick Fofana

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Malick Fofana a reconnu, en marge de la victoire de l'OL à Lens, que son avenir lyonnais était incertain. Une phrase qui laisse planer le doute concernant l'ailier belge, d'autant que Liverpool revient à la charge.

« Dans le football, tout peut arriver. Si je reste, ce sera en étant heureux de rester à Lyon. Voilà, on verra. Ce n'est pas que je veuille partir, mais si on a une bonne opportunité, on verra ». Malick Fofanaa a eu le mérite d'être clair concernant sa situation à deux semaines de la fin du mercato. Le jeune ailier international belge sait qu'à tout moment une grosse offre peut tomber sur le bureau des dirigeants de l'Olympique Lyonnais, et si sportivement, elle lui convient, alors il partira seulement un an et demi après avoir rejoint le club rhodanien. Ce serait évidemment une grosse perte pour l'équipe de Paulo Fonseca, mais on peut désormais craindre que cela se concrétise.

Liverpool va bouger pour Malick Fofana

Ce lundi, James Williams, journaliste indépendant anglais, qui suit l'actualité de Liverpool, révèle que du côté des Reds, on est à présent très intéressé à l'idée de faire signer Malick Fofana. Et si ce dernier a dit non à une offre d'Everton au début du mois de juillet, ce ne sera pas le cas si c'est le voisin des Toffees qui transmet cette fois une proposition au board de l'Olympique Lyonnais. « Liverpool admire l'ailier depuis longtemps, Arne Slot ayant d'ailleurs souligné à quel point son équipe avait besoin d'un attaquant polyvalent depuis les départs de Darwin Nunez et Luis Diaz cet été. Malick est conscient de l'intérêt de Liverpool ; c'est pourquoi il espère un transfert en Premier League. Liverpool a discuté avec son équipe cet été. Lors de ces discussions, les dirigeants ont exprimé leur intérêt pour le joueur, lui indiquant qu'ils étudieraient une éventuelle transaction », précise notre confrère anglais.

Malick Fofana patiente sans problème

OL : Fofana déchire cette offre, c'est définitif https://t.co/wBdynxe72b — Foot01.com (@Foot01_com) August 3, 2025

Il est vrai que les dirigeants de Liverpool se battent actuellement avec ceux de Newcastle concernant Alexander Isak, l'avant-centre suédois étant en guerre avec ses dirigeants pour rejoindre les Reds. Mais, en parallèle, le club de la Mersey a toujours l'oeil sur le dossier Malick Fofana, même s'ils devront probablement signer un chèque colossal pour s'offrir Isak. Du côté de Lyon, les dirigeants savent qu'il sera difficile de retenir l'international belge, mais qu'au moins ce dernier a un comportement exemplaire dans cette période compliquée pour tout le monde.