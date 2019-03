OL : Liverpool, le mercato, Fékir se confie sur son avenir

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Toujours aussi important pour son Olympique Lyonnais, Nabil Fekir reste pourtant dans le flou par rapport à son avenir.

En 2018, Nabil Fekir a vécu un été agité. Entre son non-transfert à Liverpool et son titre de champion du monde avec l'équipe de France, l'attaquant de 25 ans est passé par toutes les émotions. Pas sûr que son inter-saison prochaine soit aussi mouvementée. Car même si Jean-Michel Aulas avoue qu'« aucune discussion n’est entrouverte à l’instant T » pour une éventuelle prolongation de contrat de son capitaine, Fekir, lui, pense rester à Lyon. Sous contrat jusqu'en 2020, l'international français devrait cependant attendre le mois de mai et la fin de son bail avec Jean-Pierre Bernès, son agent avec lequel il est en conflit, pour définir son futur.

« Le faux départ à Liverpool ? C'est la vie, ça fait partie d'une carrière de footballeur, ça rend plus fort, ça donne envie de travailler encore plus. Mon avenir ? Je ne sais pas ce que je ferai la saison prochaine. Mais comme je l’ai déjà dit, je suis bien à Lyon, tout le monde me fait confiance. On a entamé des discussions avec le président. Une prolongation ? On verra bien... », lâche, sur TF1, Fekir, qui pourrait donc rester à l'OL si son club formateur venait à se qualifier en Ligue des Champions via un podium en Ligue 1.