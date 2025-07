OL ‍: Liverpool joue avec le cœur de Fofana

Très attiré par Liverpool, Malick Fofana ignore si les Reds passeront vraiment à l’action pour son transfert. Les Reds doivent enregistrer un ou deux départs avant d’envisager une offre concrète pour l’ailier de l’Olympique Lyonnais.

A l’image du gardien Lucas Perri, proche d’un transfert à Leeds United, Malick Fofana ne devrait pas rester à Lyon cet été. L’ailier de 20 ans fait partie des grosses valeurs marchandes non retenues par l’Olympique Lyonnais. Il faut dire que le club rhodanien a de quoi réaliser une sacrée vente. Le Belge possède une énorme cote sur le marché, lui qui intéresse notamment Liverpool et le Bayern Munich.

« N'oubliez pas Malick Fofana, a commenté le journaliste Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube. C'est un joueur qui plaît au Bayern au cas où ils ne pourraient pas recruter Luis Diaz. Il est aussi apprécié par Liverpool, mais il n'est pas la seule option pour le poste d'ailier. Parce qu'il y a plusieurs clubs intéressés par Malick Fofana, et Liverpool étudie plusieurs options. » Ce n’est pas tout à fait la version donnée par son confrère Sacha Tavolieri. De son côté, le spécialiste du football belge affirme que les Reds s’attaqueront à Malick Fofana lorsque l’indésirable Federico Chiesa sera parti.

🔴 🦅 Liverpool FC remains on standby for Malick Fofana. As soon as Federico Chiesa’s departure to Serie A is finalized, the Reds are expected to move for the Belgian, who is highly rated by the scouting department, as revealed on May 24 for @AnfieldIndex. #LFC pic.twitter.com/DY5IYqgpOn