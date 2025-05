OL ‍: Liverpool fait une Dortmund et recale Cherki

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Rayan Cherki a l'autorisation d'être transféré cet été par l'Olympique Lyonnais. Liverpool fait rêver le jeune milieu offensif, mais la réciproque n'est pas vraie.

John Textor, qui adore être sur tous les fronts dans ses différents clubs, ne va pas s’ennuyer cet été avec l’Olympique Lyonnais. Il va devoir gérer la fin de saison sportive, les résultats économiques que l’on annonce catastrophiques, les passages devant les instances financières, et le mercato forcément très attendu pour savoir si l’OL peut avoir des ambitions encore plus importantes à l’avenir. Il y a en revanche un départ auquel tout le monde s’attend, c’est celui de Rayan Cherki. Le meneur de jeu réalise une saison convaincante, la meilleure de sa jeune carrière jusqu’à présent. Il a aussi un bon de sortie qu’il compte bien utiliser pour quitter l’OL et s’envoler vers un club ambitieux en Europe.

Arne Slot a le pouvoir à Liverpool

We will never get tired of Cherki 🌟 pic.twitter.com/9LbUh2oKsJ — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) April 27, 2025

Très suivi en Angleterre, le Franco-Algérien a un faible pour Liverpool. Mais la réciproque n’est pas de mise. Selon GiveMeSport, Arne Slot n’est pour le moment pas convaincu par la capacité d’adaptation de Cherki au football anglais et au jeu pratiqué par Liverpool. Résultat, le meneur de jeu lyonnais ne sera pas une priorité des Reds, malgré sa démonstration face à Manchester United en Europa League le mois dernier. Un coup dur pour l’OL et le joueur, qui se voyait bien rejoindre le champion d’Angleterre.

Un scénario qui rappelle l’été dernier, quand Dortmund avait été intéressé par le Lyonnais, avant de faire demi-tour devant la moue dubitative de son entraineur de l’époque. Un nouvel échec qui permet de rappeler que Rayan Cherki ne sera pas forcément si simple que ça à vendre pour l’OL, car son profil atypique peut ne pas plaire à tous les techniciens, malgré son talent indéniable. Néanmoins, tout le monde ne pense pas pareil en Premier League, dont 6 clubs au moins veulent s’offrir l’international espoirs français cet été. De quoi garantir une belle vente, peut-être proche des 30 millions d’euros.