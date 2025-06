OL ‍: Liverpool a choisi Fofana, son prix explose

Dans : OL.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un ailier pour compenser le départ à venir de Federico Chiesa, Liverpool a choisi Malick Fofana. Mais pour s’offrir l’ailier belge de l’OL, les Reds vont devoir payer une somme folle.

L’été dernier, Liverpool a tenté un coup avec Federico Chiesa, à relancer après une saison pourrie par les blessures à la Juventus Turin. Les Reds ont payé 12 millions d’euros pour l’ailier italien, et ils le regrettent sans doute. Utilisé à seulement six reprises en Premier League par Arne Slot, le vainqueur de l’Euro 2021 va quitter la Mersey dans les semaines à venir. Liverpool est à présent en quête d’un ailier pour compenser ce départ et selon les informations de Sky Sport, son successeur a déjà été choisi par Barry Hunter, le responsable du recrutement des Reds.

Auteur d’une saison prometteuse à l’OL, Malick Fofana est la priorité de Liverpool. Un départ est clairement envisageable, John Textor ayant dans l’intention de se séparer de sa pépite belge pour continuer de renflouer ses caisses. Mais alors que L’Equipe avançait un prix aux alentours de 50 millions d’euros il y a quelques jours, Sky Sport révèle que l’OL compte sur la concurrence entre plusieurs clubs anglais (Chelsea, Manchester United) pour faire grimper les enchères avec l’objectif de récupérer 70 millions d’euros dans ce deal.

70 millions pour Malick Fofana ?

« Une somme folle, assez éloignée de sa valeur réelle, mais qui pourrait devenir atteignable » écrit le journaliste Sacha Tavolieri, confirmant que Malick Fofana est en tout cas le choix numéro un de Liverpool pour remplacer Federico Chiesa. Il deviendrait à Liverpool la doublure de Luis Diaz, convoité par Barcelone mais qui a finalement de grandes chances de rester du côté d’Anfield. La question est maintenant de savoir si le champion d’Angleterre en titre sera d’accord pour payer 70 millions d’euros pour un simple remplaçant. Une chose est en tout cas certaine à ce stade selon le média, Liverpool a bien une longueur d’avance sur Chelsea ou encore Manchester United dans ce dossier que John Textor espère faire trainer au maximum afin de récupérer la somme la plus rondelette possible.