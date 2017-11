OL : Limassol promet de faire des misères à l'Olympique Lyonnais

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Après avoir tenu l'Olympique Lyonnais en échec au match aller à Limassol, le club chypriote tentera de faire mieux jeudi soir au Groupama Stadium. Car pour espérer franchir ce tour d'Europa League, l'Apollon n'a pas d'autre choix que de gagner contre l'OL. Et cela tombe bien, c'est l'intention de Sofronis Avgoustis, l'entraîneur de Limassol, qui n'a pas envie de voir sa formation servir de punching-ball à Lyon.

« L’OL va sûrement essayer de dominer dès le début de match, mais on va tenter d’imposer notre jeu, de garder le ballon ce qui nous permettra de moins souffrir, de faire moins de fautes. Les Lyonnais eu un début de saison difficile mais ont fait beaucoup de victoires depuis le match aller. L’OL va beaucoup mieux. On va affronter une équipe en pleine forme. On est une équipe joueuse. Je demande toujours aux joueurs de prendre des risques. On aime bien prendre du plaisir sur un terrain. On n’est pas venu ici pour se cacher et défendre. J’ai confiance en mes joueurs », a prévenu l’entraîneur de l’Apollon Limassol, histoire de ne pas laisser planer le moindre doute sur la motivation de ses joueurs avant ce rendez-vous face à l’Olympique Lyonnais.