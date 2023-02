OL-Lille, le match référence de Laurent Blanc

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'OL est venu à bout de Lille en huitième de finale de la coupe de France. Un succès arraché aux tirs aux buts alors que les Lyonnais ont mené 2-0 après 20 minutes. Néanmoins, la copie a largement convenu à Laurent Blanc.

L'OL a souffert mais l'OL a bien écarté le LOSC pour se qualifier en quarts de finale de la coupe de France. Un succès important puisque la Coupe apparaît comme un objectif prioritaire pour les Lyonnais désormais. Si l'OL a galvaudé un avantage de deux buts et que tout n'a pas été parfait, ce huitième de finale a donné du baume au cœur à Laurent Blanc. La série de matchs sans défaite s'est poursuivie et surtout le 4-4-2 losange de l'entraîneur lyonnais porte ses fruits. Le jeu collectif était séduisant dans un match très intense où les Lyonnais ont su être très agressifs par moments.

Laurent Blanc parle enfin de match plein

🎙️ Le coach Laurent Blanc après #OLLOSC : « On a joué un match plein dans tous les domaines et on a été récompensés. Il faut apprécier cette qualification à sa juste valeur. On peut s’appuyer sur ce match dans la mentalité. Les joueurs ont été solidaires et généreux. » pic.twitter.com/OdnfvPLoTe — Olympique Lyonnais (@OL) February 8, 2023

Laurent Blanc pouvait être satisfait après le match. « On a joué un match plein dans tous les domaines et on a été récompensés. Il faut apprécier cette qualification à sa juste valeur. On peut s’appuyer sur ce match dans la mentalité. Les joueurs ont été solidaires et généreux », a t-il affirmé au micro d'OL Play. C'est bien la première fois que Laurent Blanc livre une analyse aussi dithyrambique pour son équipe depuis son arrivée à l'OL. Selon ses mots, aucune fausse note n'a été enregistrée. Peut-être bien le signe d'un renouveau lyonnais enfin visible. De quoi donner envie aux supporters de revenir plus nombreux pour la réception de Lens dimanche en Ligue 1.