OL : Libre, expérimenté… Zahavi tient le remplaçant de Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

Régulièrement interrogé sur l’avenir de Bruno Genesio, Jean-Michel Aulas ne donnera pas sa décision avant un mois. Du coup, tous les scénarios sont envisageables.

Soit l’entraîneur atteint les objectifs et obtient la prolongation souhaitée. Soit l’Olympique Lyonnais le laisse partir en fin de contrat et change de coach cet été. Une deuxième hypothèse qui ferait évidemment les affaires de Pini Zahavi. On le sait, l’agent israélien prend de plus en plus de place au sein du club rhodanien. L’intermédiaire travaille notamment avec le technicien qu’il espère amener à l’étranger. Ce qui lui permettrait d’installer un autre de ses clients à Lyon.

En effet, le média portugais A Bola cite Jorge Jesus parmi les possibles successeurs de Genesio. Il faut dire que l’ancien coach de Benfica et du Sporting, qui a essentiellement entraîné dans son pays natal, se retrouve libre après son départ d’Al-Hilal (Arabie Saoudite) en janvier dernier. L’occasion pour Zahavi de réaliser une double opération à l’Olympique Lyonnais, où le nom du Niçois Patrick Vieira est également évoqué.