OL ‍: Les supporters se prosternent devant le patron Descamps

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'Olympique Lyonnais est allé chercher à Lens (1-0) un succès précieux mais difficile. Les Gones ont subi la fougue lensoise mais ils ont tenu bon grâce à un Rémy Descamps impeccable. Le futur gardien numéro 2 de l'OL a reçu un concert de louanges.

Il ne fallait aucun retard à l'allumage du côté de Bollaert pour Lens et Lyon. Les deux équipes ont offert un match intense avec de nombreuses occasions et beaucoup d'engagement. L'Olympique Lyonnais est finalement sorti vainqueur du match 1-0 grâce à un but de Mikautadze. Cependant, c'est Rémy Descamps qui a été élu homme du match par les téléspectateurs de la rencontre. Le gardien lyonnais a été très solide avec plusieurs arrêts décisifs, des sorties en profondeur inspirées et beaucoup de sérénité dans l'attitude. Destiné à être numéro 2 avec l'arrivée du Slovaque Dominik Greif, l'ancien nantais a conquis ses propres supporters qui ne seraient pas contre qu'il ait sa chance dans le futur.

Une victoire, un clean sheet et Rémy Descamps est votre Homme du match

Mention ultra honorable au match de PATRON de Rémy Descamps ! ❤️🦁💙



Un vrai bon match qui a été un facteur clé de cette victoire !

« Mention ultra honorable au match de PATRON de Rémy Descamps ! Un vrai bon match qui a été un facteur clé de cette victoire ! », « Un vrai guerrier en vrai il a fait un vrai match ! Agréablement surpris », « Pas besoin de Greif », « Deux trois frayeurs sur les relances mais globalement très bon match », « Il a fait des supers arrêts mais il nous a fait peur sur quelques sorties aussi. Après c'est son premier match titulaire depuis longtemps ça peut se comprendre », pouvait-on lire sur X à propos de Rémy Descamps, crédité notamment d'un 7 sur 10 dans L'Equipe.