OL : Les soignants et les abonnés invités, à Lyon c'est Noël

Jeudi et samedi, le Groupama Stadium sera le théâtre du tournoi Véolia qui opposera Lyon au Celtic et aux Rangers, Nice complétant l'affiche.

Dans le cadre de sa préparation estivale, l’Olympique Lyonnais organise les 16 et 18 juillet un tournoi dans son stade. Lors de cette compétition amicale, l’OL sera opposé jeudi aux Rangers à partir de 20h45, avant de défier le rival éternel des Rangers, à savoir le Celtic samedi à partir de 20h45, tandis que Nice sera opposé également aux deux clubs écossais. Ces matchs seront diffusés sur Canal+, mais les supporters de l’Olympique Lyonnais pourront également se rendre au Groupama Stadium. Car à l’occasion de ce tournoi, l’OL va rouvrir ses tribunes à 5.000 spectateurs dans le respect des règles sanitaires. Et pour éviter les soucis, Jean-Michel Aulas a décidé de profiter de cette compétition pour faire des cadeaux.

En effet, lors de la première journée de ce tournoi, Lyon veut remercier à sa façon ceux qui ont bataillé contre le coronavirus. « L’Olympique Lyonnais a souhaité remercier, aux côtés de la Préfecture du Rhône, tous les personnels en première ligne durant la crise sanitaire (personnel soignant, associations et collectivités…) en les invitant sur la première journée du tournoi », précise l’OL. Concernant le samedi 18 juillet, ce sont cette fois les abonnés qui se verront offrir des places au stade ainsi que des places de parking afin de venir gratuitement au Groupama Stadium. Pour ne pas avoir de problème d’affluence difficile à gérer, les abonnés doivent faire une demande de tickets en ligne sur la base du premier arrivé premier servi. « Le port du masque sera rendu obligatoire dans les zones de déambulation et les dispositifs d’hygiène seront renforcés par des distributeurs de solution hydroalcooliques fixes et mobiles. Dans les tribunes, les groupes de spectateurs devront être espacés par des sièges laissés vides », précise l’OL.