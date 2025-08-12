OL ‍: Les offres pleuvent, il refuse de quitter Lyon

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’opération dégraissage n’est pas totalement finie à Lyon, où certains joueurs sont encore poussés vers la sortie. C’est par exemple le cas de Paul Akouokou, mais le milieu de terrain ivoirien ne veut pas partir.

Utilisé à seulement cinq reprises par Paulo Fonseca en 2024-2025, Paul Akouokou sort d’une saison quasiment blanche avec l’Olympique Lyonnais. Titulaire surprise en quart de finale aller et retour d’Europa League contre Manchester United, l’international ivoirien n’a jamais réussi à s’imposer dans la capitale des Gaules. Mais son contrat court jusqu’en 2027 et pour le convaincre de partir, il va falloir réussir un petit miracle. Car dans son édition du jour, Le Progrès nous apprend que malgré plusieurs offres reçues depuis le début de l’été, Paul Akouokou s’accroche à son contrat à l’OL et n’a aucunement l’intention de faire ses valises pour l’instant. Le quotidien régional révèle que l’ancien joueur du Betis Séville a notamment refusé une offre de Saragosse en deuxième division espagnole avec le même salaire que celui perçu actuellement à Lyon.

Akouokou refuse pour l'instant de partir

Une seconde offre a par ailleurs été refusée par Paul Akouokou depuis le début du mercato, mais on ignore pour l’instant de quel club elle provenait. Même s’il n’entre pas dans les plans de Paulo Fonseca et malgré une forte concurrence à l’OL avec Tessmann, Matic, Tolisso ou encore Morton, le joueur de 27 ans est bien intégré à Lyon et se plaît dans la ville. Il n’a par conséquent pas du tout l’intention de bouger. Un petit coup dur pour les dirigeants lyonnais, qui doivent continuer à vendre s’ils veulent pouvoir engager quelques recrues supplémentaires d’ici la fin du mercato. Reste maintenant à voir si Matthieu Louis-Jean et Paulo Fonseca parviendront à trouver les arguments pour convaincre Paul Akouokou d’accepter un nouveau challenge ou si l’OL devra composer avec son milieu de terrain né à Abidjan cette saison.