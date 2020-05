OL : Les joueurs lyonnais prêts à reprendre la Ligue 1

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais espère toujours que la LFP changera d'avis sur la reprise de la Ligue 1. Et les joueurs seraient favorables à une reprise de la saison.

Un par un, les championnats européens vont reprendre, mais pour les amateurs de Ligue 1 il faudra encore attendre le 23 août pour retrouver leur compétition préférée. Une situation qui rend dingue Jean-Michel Aulas, lequel trépigne en espérant que la Ligue de Football Professionnel et le Gouvernement changent d’avis et tentent de faire repartir le Championnat 209-2020 afin de ne pas devenir la risée du football européen. Car si la prudence sanitaire est évidemment de mise, la question est quand même de savoir s’il fallait trancher aussi définitivement et aussi rapidement. Pour le patron de l’Olympique Lyonnais, il est clair que c’est non et que la LFP a communiqué des informations erronées aux élus pour qu’Edouard Philippe décide de stopper la saison.

Lorsque dans L’Equipe, on fait remarquer à Jean-Michel Aulas que dans un sondage réalisé le mois dernier les footballeurs de Ligue 1 étaient défavorables à une reprise, ce dernier affirme qu’à l’Olympique Lyonnais les joueurs, qui n’étaient pas chauds pour reprendre, ont finalement changé d’avis. « Ce sondage de l’UNFP, c’était fin avril ! Refaites-le maintenant et vous verrez qu’à 90 % ils veulent reprendre. Moi, j’ai sondé mes joueurs, et c’est le cas », explique le président de l’OL, qui pense donc qu'Anthony Lopes et ses coéquipiers sont d'ores et déjà favorables à une reprise des entraînements, puis de la saison de L1, sachant que Lyon devra jouer en Ligue des champions début août.