OL : Les joueurs et joueuses de Lyon négatifs au Covid 19 !

Les footballeurs et footballeuses de Lyon ont passé des tests au Covid19 jeudi et les résultats sont heureusement négatifs.

L’Olympique Lyonnais n’a pas communiqué sur ce sujet, mais c’est désormais officiel puisque Jean-Michel Aulas l’a confié dans Le Progrès, le club rhodanien a fait procéder à des tests au Covid19 à l’ensemble des joueurs et joueuses de l’OL. Pour cela, le club rhodanien avait acheté ses propres tests, l’idée d’un achat groupé par la Ligue de Football Professionnel ayant été abandonnée suite à l’annulation de la saison 2019-2020. Dans des conditions sanitaires très strictes, les footballeurs et footballeuses de l’Olympique Lyonnais se sont présentés jeudi à Décines où le staff médical du club avait organisé ces contrôles, le patron de l’OL rappelant au passage que les 5 médecins de Lyon n’avaient pas été concernés par le chômage partiel.

Et ce samedi, les résultats de l’ensemble des tests sont tombés, et ils sont bons. « Les effectifs masculins et féminins ont été testés ce jeudi sur site. On a utilisé les procédures recommandées avec les tests qu’on a achetés (…) Il n’y a pas eu de cas positif », a précisé Jean-Michel Aulas, qui a rappelé que ces contrôles seront systématiquement renouvelés, l’Olympique Lyonnais ayant acheté 2.000 tests sérologiques à cet effet. C'est évidemment une bonne nouvelle pour les joueurs et joueuses de l'OL qui se sont confinés sérieusement depuis le mois de mars, et attendent désormais de savoir comment se finiront les coupes européennes, puisque sur le plan national les choses sont désormais réglées. Sauf en cas de coup de théâtre. Visiblement du côté de Lyon, on veut être prêt au cas ou...