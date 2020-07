OL : Les jeunes fuient l'académie, Garcia et Juninho accusés !

Dans : OL.

Cet été, plusieurs jeunes joueurs de l’Olympique Lyonnais devraient quitter le club rhodanien durant le mercato.

Malgré une belle offre des Gones, Pierre Kalulu a fait le choix de signer son premier contrat professionnel en faveur de l’AC Milan. De son côté, Amine Gouiri, pas dans les plans de l’entraîneur Rudi Garcia, a de fortes chances de s’engager avec l’OGC Nice. Deux départs qui laissent de gros regrets aux supporters de l’OL, qui auraient aimé que ces deux jeunes joueurs issus de l’académie aient véritablement leur chance en équipe première. Ce ne sera pas le cas, et c’est bien dommage selon Manu Lonjon, lequel estime que Rudi Garcia et Juninho sont en partie responsables de cette fuite des talents à l’Olympique Lyonnais.

« Gouiri, c’est un prospect sur lequel il y a une hype depuis très longtemps. Il est international français chez les jeunes depuis les U15. Il est connu depuis des années dans le monde du foot. Il a eu une grave blessure au genou en 2018. Au final, s’il part de l’OL cet été, ce qui devrait être le cas, il n’aura pas eu sa chance chez les pros. Il a joué quelques bouts de matchs. C’est embêtant. Car c’est un enfant du club, et même avec les blessures de Depay et Reine-Adélaïde en début d’année, il ne jouait pas quand même… Garcia a préféré déplacer des joueurs, alors que Gouiri faisait du sale en Youth League et avec l’équipe réserve. Le message n’est pas trop passé entre lui et le club. Juninho a une vision sur les jeunes… Mais je me permets d’émettre des doutes sur ça, car ce n’est pas à l’entraînement qu’un jeune joueur doit gagner sa place… Gouiri, il n’a jamais eu sa chance en match. Ça montre que Lyon a quand même du mal à lancer autant qu’avant ses jeunes. Il y a un décalage entre le projet et la réalité. Peut-être que la génération actuelle est moins bonne que la précédente. Mais avant, Lyon sortait 2-3 mecs chaque année, et là, à part Aouar et Diakhaby, il n’y a rien eu ces dernières saisons. L’OL ne valorise plus ses jeunes. Gouiri a un potentiel, les gens croient en lui, donc il va être vendu pour 6 ME… Et on va voir ce qu’il va donner à Nice » a indiqué le journaliste mercato dans des propos rapportés par FootRadio.com. Des critiques salées à l’égard de Juninho et de Rudi Garcia, à l’heure où deux grands espoirs du club s’apprêtent à faire leurs valises.