OL : Les haters lui font mal, Garcia ouvre son cœur

Dans : OL.

En poste depuis plus d’un an à l’Olympique Lyonnais, Rudi Garcia a été contraint de subir de lourdes critiques de la part des supporters.

Dès sa nomination, l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille n’a pas été bien accueilli par les supporters lyonnais. Ceux-ci ont notamment reproché à Rudi Garcia certaines paroles à l’encontre de l’OL lorsque le technicien tricolore était en poste à Marseille. Surtout, l’incompréhension a régné chez les supporters, dont la majorité préféraient Laurent Blanc à Rudi Garcia afin de succéder à Sylvinho. Désormais, tout va mieux entre les fans de l’OL et leur entraîneur grâce à des résultats magnifiques depuis le début de la saison. Mais rien n’est oublié pour le champion de France 2011, comme il l’a fait savoir au micro de RMC.

« Mon avenir ? Je me suis déjà exprimé là-dessus. Il y a trois possibilités. Soit je veux rester, mais le club ne veut pas, donc ça ne continuera pas. Si on le veut tous les deux, le club et moi, ça continuera. Pas besoin de Pacs ou de contrat de mariage, si on s’aime, on va rester ensemble. L’autre possibilité, c’est que le club veuille me garder, et que moi je n’en ai pas envie. On verra bien plus tard… On est dans un moment particulier, avec cette histoire de pandémie. Ai-je envie de rester ? C’est toujours deux colonnes avec des choses que vous remplissez dans le côté positif et d’autres du côté négatif. C’est sûr que je n’ai pas été bien accueilli. Ça fait mal. Mais j’ai des dirigeants de haut niveau avec un super staff… Le groupe des joueurs est formidable. La ville est magnifique. Beaucoup de choses dans la colonne des positifs. On verra bien ce qui se passera en fin de saison. Je suis assez serein par rapport à ça » a lancé Rudi Garcia, désireux de maintenir le suspense au sujet de son avenir et de ne pas se placer d’office dans la peau du coach qui veut rester à tout prix dans la capitale des Gaules.