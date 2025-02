OL ‍: Les géants de Bundesliga viennent se bagarrer à Lyon

Encore buteur contre le PSG dimanche soir, Rayan Cherki réalise une très bonne saison avec l'OL. Son prochain été s'annonce mouvementé au vu de son regain de popularité au mercato. La cote du jeune prodige a notamment explosé en Allemagne.

Rayan Cherki a été patient l'été dernier, bien lui en a pris. Le jeune milieu était proche de quitter l'Olympique Lyonnais où il ne lui restait qu'un an de contrat. Cependant, il a refusé l'offre de Fulham, la plus sérieuse à sa disposition. Son aventure dans le Rhône s'est donc poursuivie avec une courte prolongation de contrat d'une année supplémentaire. Une décision quelque peu contrainte par la direction lyonnaise mais qui s'est révélée bénéfique. Cherki est l'homme fort de l'OL cette saison avec 7 buts et 12 passes décisives toutes compétitions confondues.

Une forme étincelante qui lui ouvre de nouveaux horizons au prochain mercato estival. Revenu dans la même situation contractuelle que l'été précédent, Rayan Cherki a de grandes chances de partir. De gros clubs seront à l'affût cette fois-ci. C'est notamment le cas en Allemagne, un pays tombé sous le charme du jeune milieu lyonnais. Le Borussia Dortmund était déjà un candidat connu pour Cherki depuis l'été 2024. Mais, la concurrence s'étoffe outre-Rhin. Selon les informations de Sport BILD, le talent de Rayan Cherki séduit aussi le Bayer Leverkusen et surtout le Bayern Munich.

🇫🇷💎 No player in the Top 7 Leagues has more xA per 90 than Rayan Cherki (0.42)



📊 vs Top 7 League U21 Wingers

— Most xA

— Most shot assists

— Most deep completions

— Most passes to penalty box

— Most through passes completed



👉 https://t.co/SPEs5krMQ2 https://t.co/ybP1WMmPk7 pic.twitter.com/869iHxjANA