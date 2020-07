OL : Les fans le détestent, le nouveau maillot fait un carton !

Dans : OL.

Depuis les premières fuites sur les réseaux sociaux, le nouveau maillot domicile de l’Olympique Lyonnais prend cher du côté des supporters. Et pourtant, le succès commercial est au rendez-vous.

L’Olympique Lyonnais savait à quoi s’attendre après la présentation officielle de ses maillots pour la saison prochaine. Dès les premières fuites sur la toile, de nombreux supporters avaient déjà critiqué le modèle choisi par l’équipementier Adidas pour les 70 ans des Gones. La tenue domicile, blanche avec des bandes bleues et rouges sur les épaules, est en effet moquée pour sa simplicité. Des commentaires qui n’ont pas l’air d’inquiéter le club rhodanien ni Harry Moyal, son directeur général adjoint en charge du marketing et du digital.

« La création d'un maillot est toujours un mix compliqué entre, essayer de satisfaire nos supporters les plus ardents tout en faisant un produit qui va commercialement marcher, a réagi le dirigeant cité par L’Equipe. Ce n'est pas, d'ailleurs, ceux qui en parlent le plus qui achètent au final le maillot. C'est le sixième kit que je vois sortir, depuis mon arrivée au club. Et il n'y a pas eu une seule année où l'on n'a pas été confronté à des plaintes de supporters. On ne peut pas satisfaire tout le monde. » En tout cas, cette tunique a quand même trouvé ses admirateurs si l’on en croit les chiffres de vente.

Une surprise l’année prochaine

« On estime que ce n'est pas une bonne idée de sortir un maillot historique pour le kit domicile, ce n'est pas le plus vendeur. On voit bien que la tendance est au lifestyle. Les ventes de nos maillots ne font que progresser d'années en années. Cela se compte en dizaines de milliers de pièces vendues. C'est notre meilleur lancement de maillot depuis ces six dernières années », a défendu Harry Moyal, qui promet néanmoins « quelque chose que l’on n’avait jamais fait avant » pour la saison 2021-2022…