OL ‍: Les comptes sont désastreux, Michele Kang corrige tout

Par Claude Dautel

Eagle Football Group a communiqué ce lundi les comptes de l'Olympique Lyonnais pour 2024-2025. Et forcément, ils ne sont pas bons, ce qui justifie la décision de la DNCG en première instance.

« Compte tenu d’un niveau élevé de charges d’exploitation, du changement de périmètre et des revenus non récurrents constatés en N-1, Eagle Football Group anticipe un résultat très fortement déficitaire pour l’exercice 2024/2025 ». Les conclusions du document communiqué par Eagle Football Group donnent le ton d'un bilan financier qui serait très inquiétant pour l'Olympique Lyonnais si depuis qu'il a été conclu, le 30 juin dernier, Michele Kang n'avait pas pris les commandes du club rhodanien en écartant John Textor de la direction de l'OL. Car même si la baisse des droits TV (moins 49,7 M€ soit -52% par rapport à l'an passé) est très impactante, elle n'explique pas la situation comptable compliquée du club rhodanien avant le changement de direction. Mais la DNCG a probablement rendu service à Lyon en obligeant Kang à débarquer courtoisement Textor avant que l'OL ne devienne le Titanic.

Michele Kang promet que l'OL va redevenir sain

La nouvelle patronne de l'Olympique Lyonnais confirme dans ce document qu'elle va remettre de l'ordre dans la baraque et surtout dans les comptes. « La nouvelle équipe de direction, avec sa Présidente et son Directeur général, s’engage dans une démarche de transparence et de conformité, pour une gestion autonome d’EFG. La Direction et l’ensemble des équipes opérationnelles mettent tout en oeuvre pour que le club performe au plus haut niveau sportif et également hors des terrains, afin de restaurer confiance et crédibilité pour l’institution. La culture et le développement de jeunes talents sont poursuivis avec un objectif de performance sportive, puis économique. En parallèle, une discipline financière stricte va être mise en place avec notamment un objectif de baisse de la masse salariale. Les efforts seront poursuivis pour assurer la stabilité financière et opérationnelle du club à long terme », précise Eagle Football Group dans son communiqué.