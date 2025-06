OL ‍: Les cadors s’arrachent Fofana, Textor peut souffler

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Contraint de vendre pour rééquilibrer ses comptes, l’Olympique Lyonnais pourrait récolter des liquidités dans les semaines à venir. En plus de Rayan Cherki, que l’on annonce de plus en plus proche de Manchester City, l’ailier belge Malick Fofana ne laisse pas les cadors insensibles.

Avant le passage devant la DNCG prévu le 24 juin, les regards se tournent vers les principales valeurs marchandes de l’Olympique Lyonnais. Le club menacé d’une rétrogradation administrative en Ligue 2 a besoin de vendre pour échapper aux sanctions du gendarme financier. L’organisme présidé par Jean-Marc Mickeler peut constater que de grosses ventes se préparent chez les Gones. A commencer par celle de Rayan Cherki.

OL : Accord total entre Cherki et Manchester City https://t.co/8UKwBjQgAi — Foot01.com (@Foot01_com) June 4, 2025

Interrogé pendant son premier rassemblement avec l’équipe de France, le meneur de jeu n’a pas donné d’indication précise sur son avenir. Mais plusieurs sources affirment que le jeune talent a trouvé un accord avec Manchester City. Reste à savoir si les Citizens accepteront de miser les 40 millions d’euros demandés pour la dernière année de contrat du joueur. A priori, l’Olympique Lyonnais a plus de chances de faire grimper la facture pour Malick Fofana. Lié au club rhodanien jusqu’en 2028, l’ailier de 20 ans possède lui aussi une belle cote sur le marché des transferts.

Fofana plaît aussi à Naples

On parlait récemment d’un intérêt de Liverpool en cas de départ de Luis Diaz. Et selon le média transalpin Tuttomercatoweb, Naples s’intéresse aussi à l’international belge. Le champion d’Italie a un œil attentif sur les jeunes talents de Ligue 1 puisqu’il convoite également le Parisien Kang-in Lee et le Lillois Edon Zhegrova. De son côté, le Lyonnais amènerait davantage de percussion sur les couloirs. Lui qui a nettement progressé au niveau de l’efficacité cette saison (11 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues). De la part de Liverpool, Naples ou d’une autre écurie européenne, le patron rhodanien John Textor recevra probablement des offres.