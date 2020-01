OL : Les agents s'excitent, Cherki vote Mbappé !

Dans : OL.

Du haut de ses 16 ans, Rayan Cherki suscite déjà l'intérêt de nombreux gros clubs. Mais le joueur de l'Olympique Lyonnais a la tête sur les épaules et l'a prouvé dans la gestion de sa carrière.

Pour le grand public, c’est seulement depuis une semaine et son match à Nantes en Coupe de France que Rayan Cherki s’est révélé. Mais les amateurs de football, et notamment les supporters de l’Olympique Lyonnais savent bien que le jeune joueur de 16 ans a de l’or dans les pieds. Forcément, un tel talent provoque l’enthousiasme, mais aussi l’intérêt des agents qui flairent le bon coup à venir, ce qui est normal. Cependant, tout comme Kylian Mbappé, avec qui il échange régulièrement et pas seulement sur les réseaux sociaux, c’est un entourage familial qui gère la carrière de Rayan Cherki. Au quotidien, c’est la maman du jeune lyonnais qui défend les intérêts de son fils, avec talent et une vraie connaissance du milieu et de ses dangers.

« Elle apprend très vite. Elle peut être coriace mais elle a l’intelligence de respecter les codes du milieu. Et même si les discussions ont pu être longues pour la signature du premier contrat pro, elle a développé une vraie relation de confiance avec le président Jean-Michel Aulas, en première ligne sur ce dossier », explique, dans L’Equipe, un dirigeant de l’Olympique Lyonnais. Assisté d’un avocat lyonnais pour tout ce qui est plus technique, la maman de Rayan Cherki souhaite également qu’un autre de ses fils, Adame, entre dans la boucle. Mais elle a mis une condition, que ce dernier, étudiant en master marketing du sport obtienne son diplôme. Tout cela valide le faire que le joueur de l'Olympique Lyonnais est très bien entouré et qu'il pourra se focaliser sur son métier de footballeur, et pas sur le reste. Comme un certain Kylian Mbappé.