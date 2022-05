OL : Lepenant arrive à Lyon, l’Atlético fou de rage !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Grand espoir de la Ligue 2 et auteur d’une belle saison à Caen, Johann Lepenant devrait rapidement s’engager en faveur de Lyon.

Utilisé à 32 reprises par Stéphane Moulin cette saison, Johann Lepenant s’est imposé à Caen comme l’un des meilleurs joueurs de Ligue 2. Cet été, il n’y aura pas de miracle du côté du Stade Malherbe avec le départ attendu du milieu de terrain de 19 ans. A priori, c’est l’Olympique Lyonnais qui va rafler la mise en recrutant Johann Lepenant, une belle recrue pour le club de Jean-Michel Aulas afin de lancer son mercato. Et à en croire les informations recueillies par Ouest France, l’OL a doublé de véritables cadors européens dans le dossier Lepenant, preuve que l’Olympique Lyonnais reste attractif malgré la saison décevante réalisée par l’équipe de Peter Bosz, qui ne disputera pas la coupe d’Europe la saison prochaine.

L'OL a grillé l'Atlético pour Lepenant

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Johann Lepenant (@johann_lpn)

Le média dévoile que l’Atlético de Madrid et Arsenal ont manifesté leur intérêt pour Johann Lepenant, lequel a pris la décision de snober les offres des cadors espagnols et anglais afin de poursuivre sa progression en France. L’Olympique Lyonnais a raflé la mise mais d’autres clubs de Ligue 1 étaient intéressés. En effet, le média croit savoir que le Stade Rennais ainsi que Lille se sont penchés sur Johann Lepenant, sans pour autant trouver les arguments nécessaires pour convaincre le milieu de terrain de 19 ans. En fin de contrat avec le SM Caen en juin 2023, le natif de Granville va donc poursuivre sa progression à l’Olympique Lyonnais, qui va débourser environ cinq millions d’euros pour le recruter à Caen, où son entraîneur Stéphane Moulin le regrettera. « C'est un garçon qui a tout compris au jeu et qui a encore une belle marge de progression » a lancé l’ex-entraîneur d’Angers, qui peinera à retrouver un tel talent en Ligue 2.