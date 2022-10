OL : Lepenant a gagné sa place pour la phase retour

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Souvent titulaire sous les ordres de Peter Bosz, Johann Lepenant subit le changement d’entraîneur à l’Olympique Lyonnais. Le milieu de terrain a subitement quitté le onze. Mais le nouveau coach Laurent Blanc lui promet un rôle majeur plus tard dans la saison.

Johann Lepenant se disait lui-même surpris. Arrivé cet été sur la pointe des pieds, le milieu de l’Olympique Lyonnais s’était préparé à lutter pour obtenir quelques apparitions. L’ancien joueur du Stade Malherbe Caen était loin d’imaginer que Peter Bosz l’installerait en tant que titulaire devant la défense. La bonne période a néanmoins pris fin suite au licenciement du coach néerlandais. Son successeur Laurent Blanc, lui, considère que les jeunes n’ont pas l’expérience pour relever le club rhodanien.

« Quand une équipe est dans une période compliquée, c’est difficile de s’appuyer sur un noyau de jeunes joueurs, a encore expliqué le Cévenol aux médias vendredi. Les joueurs expérimentés maitrisent plus ces situations-là. Ils sont plus à même de faire en sorte de vous sortir de ces périodes de doute. » Du coup, le milieu de 20 ans n’a pas disputé une seule minute depuis la nomination de Laurent Blanc, qui l’avait même envoyé en tribunes lors du match perdu à Rennes (3-2).

Blanc rassure Lepenant

Le technicien français lui préfère des éléments plus aguerris comme Corentin Tolisso, de nouveau blessé, Thiago Mendes ou encore Jeff Reine-Adélaïde. Mais que Johann Lepenant se rassure, Laurent Blanc ne lui a pas totalement fermé la porte. L’ancien coach du Paris Saint-Germain assure que la recrue estivale aura sa chance lorsque la situation deviendra plus favorable. « Johann Lepenant sera utilisé, il a démontré qu’il avait le talent pour jouer, a confié Laurent Blanc. Il sera un des joueurs qui apparaîtra dans l’équipe et qui jouera de plus en plus. » Techniquement, l’international U20 français a effectivement le profil pour plaire à l’entraîneur.