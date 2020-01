OL : Leonardo Jardim entraîneur de Lyon, l'idée est lancée

Dans : OL.

Rudi Garcia et Lyon ont bien débuté l'année 2020, mais pour certains Jean-Michel Aulas peut déjà essayer de préparer l'avenir en s'offrant pourquoi pas Leonardo Jardim récemment viré par Monaco.

Les mois passent et la présence de Rudi Garcia sur le banc de l’Olympique Lyonnais semble toujours agaçante pour certains supporters du club de Jean-Michel Aulas, et cela même si l’ancien coach de l’OM a été choisi par leur idole, Juninho. Pour l’instant aucune menace ne plane au-dessus de Rudi Garcia, mais nombreux sont ceux qui pensent que le technicien lyonnais passera à la trappe en fin de saison si la formation de la capitale des Gaules ne rapporte pas un trophée au Groupama Stadium ou ne finit pas sur le podium de Ligue 1.

Jardim sur le banc de Lyon ? Il vote pour

Et si on est encore loin de la fin de saison, l’OL ayant notamment l’occasion de briller en Ligue des champions face à la Juventus, la quête d’un possible remplaçant à Rudi Garcia suscite l’intérêt. Pour Eric Silvestro, il est clair que Leonardo Jardim ferait un excellent technicien pour Lyon. « Mon souhait, ce serait de voir Leonardo Jardim à Lyon, car cela reste un excellent entraineur. Il est parti de l’AS Monaco pour des raisons politiques. Il a fait une année à la Pep Guardiola contre PSG du Qatar. Il a aussi permis l'éclosion de Kylian Mbappé et a atteint les demi-finales de la Ligue des champions. J'aimerais le revoir dans un autre club français. A Lyon, ça pourrait être bien », explique le journaliste de RTL, qui sait cependant que Jean-Michel Aulas n’est pas du genre à revenir en arrière quand il a fait un choix.