OL : Léo Dubois vendu 12 millions d'euros, la belle affaire !

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'ancien capitaine de l'OL, poussé sur le banc par Malo Gusto, pourrait profiter de cet été pour partir. Cela tombe bien le latéral droit plaît à la Fiorentina qui s'est positionnée sur lui et doit maintenant se mettre d'accord avec l'OL.

Les choses ont tourné vite et mal pour Léo Dubois à Lyon. Promu capitaine de l'équipe en début de saison, il ne fut pas à la fête lors d'un exercice bien périlleux pour l'OL. Régulièrement chahuté par les supporters, il a perdu sa place de titulaire sur la fin de saison au profit de Malo Gusto. Le jeune latéral de 19 ans, formé au club, bouche l'horizon de l'ancien nantais qui pourrait donc aller voir ailleurs cet été. Cela tombe bien puisque Léo Dubois, international à 13 reprises avec l'Equipe de France, intéresse la Serie A. Deux clubs l'ont dans le viseur et l'un d'eux est même passé à l'attaque.

L'OL réclame 12 millions d'euros pour Dubois

Ces deux formations sont la Lazio Rome et la Fiorentina. Selon le journal La Nazione, les choses sont plus concrètes pour la Viola. Le club de Florence est sous le charme du latéral de 27 ans et rêve de le recruter au plus vite. Toutefois, il va falloir s'entendre avec l'OL dans ce dossier. Le club rhodanien réclame une somme de 12 millions d'euros pour céder celui qui portait encore récemment le brassard de capitaine des Gones.

Lazio and Fiorentina are interested in Lyon right-back Léo Dubois (27). (BUT)https://t.co/U55vea686w — Get French Football News (@GFFN) May 27, 2022

Un montant que la Fiorentina va essayer de faire baisser d'autant que l'OL est ouvert à une négociation. Dubois est visé pour remplacer le poste laissé vacant par Alvaro Odriozola, prêté par le Real Madrid cette saison. Outre le Lyonnais, Raoul Bellanova l'Italien des Girondins de Bordeaux, Nahuel Molina (Udinese) ou encore Diogo Dalot (Manchester United) sont aussi suivis. Mais, la piste Léo Dubois semble la plus chaude, ne faisant que des heureux comme l'OL qui a bien besoin de liquidités pour son prochain mercato estival.