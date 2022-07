OL : Léo Dubois et Lyon, un gros contrat évite le désastre

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Annoncé avec insistance du côté de Galatasaray durant ce mercato estival, Léo Dubois négocie un bon contrat pendant que l’Olympique Lyonnais essaye de sortir par le haut de cette histoire.

Entre Léo Dubois et l’OL, l’histoire touche à sa fin. Convoqué par Peter Bosz pour le stage de pré-saison du club rhodanien aux Pays-Bas, Léo Dubois continue pourtant à préparer ses valises. En effet, depuis le week-end dernier, le latéral droit se rapproche de Galatasaray. D’après des sources turques, un transfert de 3 millions d’euros est dans les petits papiers, l’OL et le club stambouliote étant en train de finaliser les derniers détails du deal afin que tout le monde y trouve son compte. De son côté, le joueur de 27 ans continue aussi de négocier avec son probable futur club. Puisque selon les informations de Foot Mercato, Galatasaray a proposé un contrat de trois ans, auquel pourrait s’ajouter une saison supplémentaire. De quoi plaire à l’ancien Nantais, qui veut avant tout retrouver le plaisir de jouer au foot après une saison galère.

Dubois, une confiance à retrouver en Turquie

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Léo Dubois (@leo_dubois15)

Relégué dans la hiérarchie de Peter Bosz au poste de latéral droit derrière le jeune Malo Gusto, l’ancien capitaine des Gones a été pris en grippe par les supporters, qui n’ont eu de cesse de se moquer de son niveau. Autant dire que l’avenir de Dubois ne pouvait pas passer autrement qu’à travers un départ vers l’étranger. Après avoir fait le tour de la question en Ligue 1, entre Nantes et Lyon, l'international français va donc découvrir la chaude ambiance du championnat de Turquie. Et c’est tout puisque le club d’Istanbul n’aura pas la chance de jouer une Coupe d’Europe la saison prochaine. Pas vraiment une bonne nouvelle pour Dubois, qui aurait peut-être pu trouver un meilleur projet sportif pour relancer sa carrière. Mais au moins, il jouera loin du Groupama Stadium et dans un club qui le désire vraiment, et ça, ça n’a pas de prix après les échecs qu’il a connu ces derniers mois du côté de Lyon.