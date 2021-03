OL : Léo Dubois certain à 100% de jouer l'Euro ?

Dans : OL.

Titulaire avec l'équipe de France dimanche au Kazakhstan, Léo Dubois semble désormais devenu un joueur incontournable pour Didier Deschamps. Et le défenseur de Lyon est clairement en route vers l'Euro comme doublure de Benjamin Pavard.

Léo Dubois n’est pas le joueur le plus médiatique de l’équipe de France, et ses prestations sous le maillot tricolore ont parfois fait l’objet de vives critiques. Mais c’est une évidence, le temps qui passe fait du défenseur de l’Olympique Lyonnais un des joueurs dont le sélectionneur national ne veut plus se passer dans son effectif. Dimanche, face au Kazakhstan, Léo Dubois a débuté la rencontre, et il a rendu une excellente copie. Pour le remplaçant de Benjamin Pavard, les choses semblent donc aller dans le bon sens concernant une participation à l’Euro 2021 avec l’équipe de France. Dans L’Equipe, Manuel Amoros, qui s’y connaît en la matière, estime que le joueur lyonnais ne doit pas s’inquiéter s’il reste à ce niveau.

Dubois doublure de Pavard, c'est validé

Pour celui qui a porté 82 fois le maillot de l’équipe de France, et gagné la Ligue des champions avec l’OM, Léo Dubois s’est fait sa place en équipe de France. « Si j’ai trouvé Léo Dubois performant ? Oui, en effet. Je ne le vois pas être inquiété pour une place dans les 23 à l’Euro. Défensivement, le latéral de Lyon n’a certes pas été très sollicité, mais il a accompli correctement tout ce qu’il avait à faire. Surtout, je l’ai trouvé intéressant dans sa capacité à proposer des solutions, à se montrer toujours disponible. C’est un excellent contre-attaquant, à l’aise sur le plan technique », explique Manuel Amoros, qui valide totalement le choix fait par Didier Deschamps, même s'il reste encore quelques matchs pour l'équipe de France d'ici l'Euro. Pour mémoire, le Championnat d'Europe aura lieu du vendredi 11 juin au dimanche 11 juillet.