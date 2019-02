OL : Léo Dubois attend l'appel de Deschamps pour rejoindre les Bleus

Dans : OL, Equipe de France.

Plutôt impeccable au sein de la défense de l'Olympique Lyonnais, on l'a encore vu cette semaine contre le FC Barcelone en 8e de finale aller de Ligue des champions, Léo Dubois a franchi une étape en rejoignant l'OL l'été dernier en provenance du FC Nantes. Et désormais le le défenseur de Lyon ne le cache plus, il espère avoir convaincu Didier Deschamps de le convoquer en équipe de France, le rêve de toujours de Léo Dubois. S'il pense avoir coché les cases qu'il fallait, le joueur lyonnais reste cependant très prudent.

Ce dimanche, sur TF1, le défenseur de 24 ans a confié ses espoirs et son attente vis-à-vis des Bleus. « L’équipe de France ? Oui, j'y pense. Mais j'y ai tout le temps pensé, c'est dans un coin de ma tête. Je donne tout, en tous cas, pour pouvoir y aller, parce que c'est un objectif. Après, ce n'est pas moi qui fait les choix, le sélectionneur sera là pour donner sa liste, mais en tous cas je pense pouvoir y postuler. Maintenant, il y a d'autres matches avec l'Olympique Lyonnais avant la sélection. C'est à moi de continuer sur mes prestations pour pouvoir et mettre toutes les chances de mon côté », a prévenu Léo Dubois, histoire de ne pas trop se mettre de pression tout en affirmant ses ambitions de rejoindre les champions du monde dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2020.