OL : Léo Dubois a marqué, à la Emiliano Sala

Ancien capitaine du FC Nantes, Léo Dubois avait le cœur serré depuis les tragiques nouvelles autour de la disparition de l’avion d’Emiliano Sala dans la Manche, lundi soir. Désormais à l’Olympique Lyonnais, le défenseur s’est distingué ce jeudi soir à Amiens avec un but en Coupe de France, et forcément des pensées immédiates pour son ancien coéquipier toujours porté disparu, à l’heure où les recherches pour le retrouver s’interrompent.

« Je marque ce but. Je le dédie à Emiliano Sala, tout le monde a une grosse pensée pour lui, pour sa famille. Et c’est à son image. Il aurait été présent dans la surface sur un but comme ça et c’est la meilleure réponse que je pouvais lui donner et lui dire qu’on l’aime. Quant à nous, on a un groupe étoffé, on a un objectif avec cette coupe. Et si on se donne les moyens on peut aller au bout. Il faudra revenir avec cette même mentalité dimanche en championnat », a souligné Léo Dubois dans les colonnes du Progrès. Un bel hommage que ce finish d’avant-centre pour l’ex-nantais, très touché par la disparition de l’Argentin cette semaine.